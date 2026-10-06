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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 21:40

Zucco e Leite iniciam transição de governo na sexta-feira

Zucco e Leite iniciam transição de governo na sexta-feira

Zucco e Leite iniciam transição de governo na sexta-feira

Reprodução/JC
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JC
JC
A transição do governo de Eduardo Leite (PSD) para o governador eleito Luciano Zucco (PL) começa oficialmente na sexta-feira, 9 de outubro. O encarregado do atual governo para a coordenação política da transição é o secretário-chefe da Casa Civil, o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior. Pelo futuro governo, Leonardo Pascoal, que é secretário de Educação de Porto Alegre.

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