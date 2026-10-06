Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 20:54

Eduardo Leite indica neutralidade no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

Eduardo Leite indica neutralidade no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

Eduardo Leite indica neutralidade no 2o turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC
Ao criticar a polarização entre PT e PL, Eduardo Leite, afirmou nesta terça-feira (6) que se inclina “pela não manifestação (sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro)” no segundo turno das eleições presidenciais. Acompanhe trechos da fala do governador do Rio Grande do Sul sobre o pleito.

Notícias relacionadas