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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 22:05

Gabriel Souza avalia seu desempenho nas urnas

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REPRODUÇÃO/JC
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Em coletiva de imprensa após a contagem de votos no domingo (4), o vice-governador do Rio Grande do Sul e um dos candidatos ao Piratini, Gabriel Souza (MDB), apontou que a polarização foi decisiva para o resultado de sua candidatura nas urnas. “Fomos atropelados pela polarização”, resumiu.

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