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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 22:09

Marcel van Hattem comemora vitória da direita nas eleições no RS

Marcel van Hattem comemora vitória da direita nas eleições no RS

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REPRODUÇÃO/JC
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O deputado federal Marcel van Hattem (Novo) foi eleito neste domingo (4) para representar o Rio Grande do Sul no Senado pelos próximos oito anos. Ele celebrou a vitória da direita nas urnas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Confira trecho do discurso após a apuração dos votos.

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