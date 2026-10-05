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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 21:39

Sanderson celebra vitória e maior votação ao Senado no RS

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REPRODUÇÃO/JC
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O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) foi eleito o senador mais votado do Rio Grande do Sul. Na noite de domingo (4), ele se manifestou sobre a vitória em coletiva à imprensa. Confira trechos do seu discurso neste vídeo.

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