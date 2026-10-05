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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 09:44

Primeiras palavras de Luciano Zucco como novo governador do RS

Primeiras palavras de Luciano Zucco como novo governador do RS

Primeiras palavras de Luciano Zucco

Reprodução/JC
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Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul neste domingo (4), em primeiro turno, com 58,05% dos votos válidos, e vai comandar o Estado de 2027 a 2030 ao lado de sua vice, Silvana Covatti (PP). Ele ficou à frente dos adversários Juliana Brizola (PDT), com 31,65%, Gabriel Souza (MDB), com 8,43%, e Marcelo Maranata (PSDB), com 1,68% - os demais candidatos pontuaram menos de 1%.

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