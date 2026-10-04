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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:34

Live JC: análise da apuração dos votos direto da redação

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Reprodução/JC
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Neste domingo, o Jornal do Comércio está com uma novidade: nossa equipe entra ao vivo para acompanhar a apuração completa das Eleições 2026.

Assista a live pelo YouTube e acompanhe a contagem dos votos em tempo real para presidente, governador, senadores e deputados, trazendo dados atualizados do TSE.

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