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CapaGaleria de VídeosEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 13:44

Maranata (PSDB) avalia campanha durante agenda na Capital

Maranata (PSDB) avalia campanha durante agenda na Capital

Marcelo Maratana (PSDB)

YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
O candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB, Marcelo Maranata, teve um domingo de eleições focado no contato direto com a imprensa. Após iniciar o dia atendendo a veículos de comunicação, o candidato já cumpriu seus primeiros compromissos na PUCRS, onde passou pelos estúdios da Rádio Bandeirantes e da Rádio Gaúcha

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