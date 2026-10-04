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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 13:16

Com manhã tranquila, TRE prevê resultados das eleições até as 23h

Com manhã tranquila, TRE prevê resultados das eleições até as 23h

TRE

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Na manhã deste domingo de votação, o desembargador eleitoral Mário Guerreiro atualizou o panorama inicial e as expectativas para o pleito no Estado. Um dos destaques foi o projeto piloto do TSE voltado a garantir o transporte de pessoas com dificuldades de mobilidade até os locais de votação. Das 27 mil urnas no RS, apenas 34 precisaram ser substituídas. A expectativa é que os resultados sejam divulgados até as 23h.

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