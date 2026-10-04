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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 12:49

Juliana Brizola confiante na escolha do eleitorado

Juliana Brizola confiante na escolha do eleitorado

Juliana Brizola

YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
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A candidata do PDT ao governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola, iniciou o dia da eleição com um café da manhã reunindo apoiadores e lideranças de sua coligação no Chalé da Praça XV, em Porto Alegre. Depois ela concedeu entrevistas a rádios da Capital. Antes, em coletiva de imprensa, Juliana Brizola expressou gratidão pela oportunidade de ser uma opção para a população e afirmou sua confiança no resultado. “Tenho certeza que o povo vai escolher o nosso campo", disse a candidata, que deve votar no início da tarde.

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