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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 11:58

Luciano Zucco (PL) vota em Porto Alegre

Luciano Zucco (PL) vota em Porto Alegre

Luciano Zucco (PL)

YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
O candidato do PL ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, começou o dia em um café da manhã com lideranças de sua coligação e apoiadores. Depois, acompanhou o voto de sua esposa, Joyce Zucco, Colégio São Luís Guanella. E na sequência o candidato votou na Escola Estadual Padre Balduíno Rambo. Zucco ainda concedeu entrevistas a rádios de Porto Alegre e, em coletiva à imprensa, disse que está “feliz com as pesquisas, mas a gente sabe que pesquisa é momento, então a gente vai aguardar até o último momento”, afirmou.

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