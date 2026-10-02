JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

Cancelamento de debate presidencial da Globo e polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A última semana antes das eleições foi movimentada no Brasil.
Esse é o JC Te Lembra, resumo de notícias da semana do Jornal do Comércio.
A votação, que ocorre no próximo domingo, demandou organização do TRE, que hoje está distribuindo as urnas nas seções. No Rio Grande do Sul, são 27.547 locais.
Os EUA fecharam a embaixada e consulados no Brasil e suspenderam atendimentos. A justificativa é garantir segurança dos espaços.
Diversos setores, principalmente os envolvidos com futebol, reagiram à proibição do governo Lula sobre a atuação de bets, negócios de apostas eletrônicas, no País.
A China começou a aplicar uma tarifa adicional de 55% sobre a carne bovina brasileira depois de o País ter esgotado a cota estabelecida.
A prefeitura de Porto Alegre foi condenada a pagar R$ 50 milhões por danos da enchente de 2024.
A semana também foi marcada pela chuva e pela elevação do nível do Guaíba, que nesta sexta ultrapassou a cota de alerta na região das ilhas.
E a Funai pediu mais esclarecimentos sobre o projeto da CMPC em Barra do Ribeiro.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!