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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:22

Jornal do Comércio terá live e apuração em tempo real no domingo de eleições

Jornal do Comércio terá live e apuração em tempo real no domingo de eleições

Jornal do Comércio terá live e apuração em tempo real no domingo de eleições

YouTube/Reprodução/JC
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O Jornal do Comércio prepara uma cobertura completa para o domingo de eleições. Assim que a votação for encerrada em todo o Brasil, a equipe do JC estará ao vivo em uma transmissão direto da redação, acompanhando o resultado da apuração em tempo real.

Ao longo de todo o dia, nossos repórteres estarão nas ruas trazendo a movimentação nos locais de votação, além de orientações ao eleitor e atualizações constantes no site.

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