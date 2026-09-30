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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 11:00

Royalties do petróleo no Litoral Norte superam R$ 40 milhões

Royalties do petróleo no Litoral Norte superam R$ 40 milhões

Royalties do petróleo no Litoral Norte superam R$ 40 milhões

Pedro Barbosa/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
Cidades do Litoral Norte do RS receberam mais de R$ 40 milhões em royalties de petróleo em 2025. Imbé e Tramandaí são os principais beneficiários, com recursos que, aplicados em educação, saúde e infraestrutura, podem impactar diretamente as finanças municipais e o desenvolvimento local. Confira no vídeo de Pedro Barbosa, especial para o Jornal Cidades.

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