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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 10:47

Ecletismo musical projeta eventos de São Francisco de Paula

Ecletismo musical projeta eventos de São Francisco de Paula

São Francisco de Paula se transforma na terra dos festivais musicais

Alessandra Rech/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, está se destacando como um polo de festivais musicais. Com eventos que vão do tradicionalismo ao jazz e blues, a cidade atraiu mais de 120 mil visitantes no último ano, impulsionando a economia local e celebrando a diversidade cultural. Confira no vídeo de Alessandra Rech, especial para o Cidades.

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