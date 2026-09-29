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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 20:14

Grêmio inaugura CT exclusivo do futebol feminino em Gravataí

Grêmio inaugura CT exclusivo do futebol feminino em Gravataí

Inauguração novo CT do Grêmio dedicado ao futebol feminino

YouTube/Reprodução/JC
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JC
JC
Com investimento de R$ 1 milhão, o Grêmio inaugurou nesta semana seu novo CT em Gravataí, dedicado exclusivamente para a equipe feminina do clube.

A estrutura interna inclui academia, áreas de fisioterapia, refeitório e alojamento para 32 atletas da base. O presidente do clube, Odorico Roman, destacou que a nova estrutura busca mudar o patamar da categoria e garantiu a manutenção dos investimentos no futebol feminino.

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