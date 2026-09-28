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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 17:09

Avança projeto de expansão do cabo submarino Malbec, em Balneário Pinhal

Avança projeto de expansão do cabo submarino Malbec, em Balneário Pinhal

Avança projeto de expansão do cabo submarino Malbec, em Balneário Pinhal

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Avança o projeto de expansão do cabo submarino Malbec, em Balneário Pinhal, que promete transformar o Rio Grande do Sul em um grande hub de infraestrutura digital para o Brasil e a América do Sul. A estrutura subterrânea conectará a praia de Balneário Pinhal até Porto Alegre por duas rotas terrestres paralelas.

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