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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 14:32

Agenda Cultural do JC de 25 a 27 de setembro

Agenda Cultural do JC de 25 a 27 de setembro

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A agenda cultural do JC está cheia de opções em Porto Alegre para aproveitar os próximos dias. Confira no vídeo e no link abaixo a seleção de atividades culturais de 25 a 27 de setembro.

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