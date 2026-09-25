JC Te Lembra: confira o resumo de notícias da semana com Giovanna Sommariva

Greve na Caixa, temporal e eleições chegando. O JC Te Lembra os principais assuntos dos últimos dias para você terminar a semana bem informado.
A greve dos funcionários da Caixa chega ao 16º dia com decisão na Justiça. O TST determinou que pelo menos 60% do efetivo trabalhe durante a paralisação.
Um forte temporal atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana, com ventos acima de 100 quilômetros por hora. Foram registradas, até o momento, seis mortes em razão das chuvas.
Rio Grande pode receber um investimento bilionário para abastecimento de gás natural. O projeto é da empresa Edge, do grupo Compass.
A semana também foi marcada pela Assembleia Geral da ONU, onde o presidente Lula foi o primeiro a discursar e defendeu a soberania nacional e a não ingerência externa.
Em Porto Alegre, a Semana Caldeira reuniu milhares de participantes e mais de 300 palestrantes, com debates sobre inovação, tecnologia e negócios.
Na reta final antes do primeiro turno, os candidatos ao governo do Estado participam dos últimos debates. Mais dois encontros estão previstos até a próxima quarta-feira, dia 30.
Faleceu nesta semana o cantor Rick, da dupla Rick & Renner. Ele estava entre os cinco passageiros de um helicóptero que caiu em Santa Catarina.
Na dupla Gre-Nal, o Inter anunciou Eduardo Baptista como novo técnico, no lugar de Paulo Pezzolano. Já no Grêmio, Renato Portaluppi voltou ao comando da equipe e estreou com empate no zero a zero contra o Palmeiras.
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