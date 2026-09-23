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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 19:20

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Juliana Brizola apresenta suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Juliana Brizola apresenta suas propostas

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A candidata do PDT ao governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola, foi entrevistada na série de sabatinas do Jornal do Comércio nas eleições. Entre suas propostas, ela prevê utilizar recursos liberados com o Propag, o novo programa de renegociação das dívidas dos estados com a União, para avançar no ensino em tempo integral no Estado.

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