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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:10

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Gabriel Souza detalha suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Gabriel Souza detalha suas propostas

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O candidato ao Piratini do MDB, o vice-governador Gabriel Souza, é o quarto entrevistado da sabatina do Jornal do Comércio. Entre suas prioridades, caso eleito, estão as medidas para avançar no equilíbrio das finanças do Estado, que incluem a prorrogação do Funrigs, o fundo da reconstrução após as cheias de 2024, e a adesão ao novo programa de renegociação das dívidas dos estados com a União, o Propag.

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