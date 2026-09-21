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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 20:35

Vinhos naturais ganham destaque na economia do Estado

Vinhos naturais ganham destaque na economia regional

REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
Os vinhos naturais estão ganhando espaço no mercado. A 7ª edição do Vinho no Vila Flores, realizada no sábado (19) e domingo (20), sinaliza o crescente interesse por métodos de produção ancestrais e sustentáveis. Com mais de 200 rótulos, o evento mostrou a diversidade de castas e a pujança dos pequenos produtores da região..

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