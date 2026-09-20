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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 23:54

Zara, Macromix, Bluefit, LabStore na Casa Cor e gaúcho na Pulso: Minuto Varejo semana no ar!

Programa abordou novas operações, Zortéa na Pulso 2026 e varejo na CasaCor com LabStore

STUDIO PROHUB/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Zara, Macromix, Bluefit, LabStore na CasaCor RS e o gaúcho listado na Pulso como um dos nomes mais influentes do empreendedorismo brasileiro: tudo no programa da semana do Minuto Varejo. Tudo no episódio 69 da série de programas que estão no canal do JC no YouTube e no podcast do Minuto Varejo no Spotify.

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