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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 16:58

Eugênio Zanetti | A permanência de jovens no campo

Eugênio Zanetti | A permanência de jovens no campo

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Temp. 02 Ep. 01 | JC Agro

Neste trecho, Eugênio Zanetti aborda a participação de jovens na gestão de propriedades e no pavilhão da agricultura familiar na Expointer. O presidente da FETAG-RS indica que a permanência de novas gerações no meio rural depende da oferta de infraestrutura, geração de renda e agregação de valor aos produtos.

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