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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 13:01

JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

JC Te Lembra

Reprodução/JC
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Confira os principais destaques da semana, com Mauro Belo Schneider: 

A 17 dias das eleições, o presidente Lula reajustou o Bolsa Família de R$ 600 para R$ 691. A medida gerou um embate político, com a oposição classificando a medida como populista.

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