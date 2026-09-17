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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 19:39

Minuto Cidadão: TRE-RS inicia preparação de 27 mil urnas eletrônicas

Minuto Cidadão: TRE-RS inicia preparação de 27 mil urnas eletrônicas

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Com o início da carga e lacração das urnas, o TRE-RS avança no preparo para as eleições deste ano. O processo envolve testes e auditorias para assegurar a integridade da votação. O Jornal do Comércio acompanhou o início das atividades nesta nesta quinta-feira (17).

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