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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 19:43

Série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo RS: Frederico Antunes apresenta suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo RS: Frederico Antunes apresenta suas propostas

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Sétimo entrevistado da série do Jornal do Comércio com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o deputado estadual Frederico Antunes (PSD) apresentou suas propostas. Ele defende mudanças na legislação que regula as faixas de fronteira e a criação de um fundo constitucional para a Região Sul do Brasil.

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