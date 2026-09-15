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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 20:09

Reformas no Gigantinho entram em fase final

Reformas no Gigantinho entram em fase final

REPRODUÇÃO/JC
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Com previsão de investimento entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, o Gigantinho, em Porto Alegre, está passando por uma revitalização completa, visando aumentar sua capacidade para mais de 10 mil pessoas. As reformas abrangem a estrutura física e a instalação de uma nova cobertura. O Jornal do Comércio foi conferir o andamento da reforma.

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