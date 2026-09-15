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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 19:56

Investimentos impulsionam crescimento urbano e econômico em Passo Fundo

Investimentos impulsionam crescimento urbano e econômico em Passo Fundo

REPRODUÇÃO/JC
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Passo Fundo, no Norte gaúcho, está em pleno desenvolvimento com nove projetos em infraestrutura, segurança e educação. Os projetos Multi Gare e a obra da Cidade da Polícia são alguns dos destaques que prometem transformar a cidade até 2028.

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