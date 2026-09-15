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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:39

Incêndio atinge restaurante japonês em Porto Alegre

Incêndio atinge restaurante japonês em Porto Alegre

REPRODUÇÃO/JC
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A história do pioneiro da culinária japonesa em Porto Alegre foi interrompida por um incêndio. O Sakae's, primeiro restaurante japonês da cidade, sofreu danos significativos após as chamas atingirem suas instalações. Em funcionamento há 50 anos, o local é conhecido por oferecer uma experiência única.

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