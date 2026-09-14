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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 21:59

Cresce a demanda por eletropostos em Porto Alegre

Cresce a demanda por eletropostos em Porto Alegre

Reprodução/JC
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 O avanço das vendas de veículos elétricos no RS está transformando o cenário de mobilidade urbana em Porto Alegre. Com a inauguração de novos eletropostos como o Plug Verde, o mercado ganha fôlego e dinamismo. Incentivos fiscais e demandas por energia limpa estão no cerne dessa transformação.

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