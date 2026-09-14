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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 19:31

Tradicionalismo gaúcho movimenta R$ 652,8 milhões no mês Farroupilha

Tradicionalismo gaúcho movimenta R$ 652,8 milhões no mês Farroupilha

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O mês Farroupilha no Rio Grande do Sul impulsiona a economia do Estado. Pesquisa revela que o tradicionalismo movimenta R$ 652,8 milhões no período. Múltiplos setores participam desse impacto, incluindo churrasco, erva-mate e eventos culturais.

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