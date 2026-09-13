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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 18:45

Minuto Cidadão: Entenda como funciona a divisão de tempo na propaganda eleitoral no rádio e na TV

Minuto Cidadão: Entenda como funciona a divisão de tempo na propaganda eleitoral no rádio e na TV

REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
O espaço das emissoras é reservado para que os candidatos apresentem as suas propostas de campanha e peçam o voto dos eleitores. Mas você já deve ter percebido que o tempo não é igual para todos os partidos. Veja como funciona a divisão do tempo para cada candidato.

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