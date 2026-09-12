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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 00:58

Candidato à reeleição, Lula cumpre agenda no RS e faz comício em Porto Alegre

Candidato à reeleição, Lula cumpre agenda no RS e faz comício em Porto Alegre

REPRODUÇÃO/JC
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A chuva não intimidou apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comício em Porto Alegre nesta sexta-feira (11). No ato realizado no Largo Glênio Peres, o candidato à reeleição ao Planalto e a candidata ao governo do RS apoiada por ele, Juliana Brizola (PDT), discursaram ao público, que lotou o local no Centro Histórico.

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