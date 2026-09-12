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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 00:59

Série de entrevistas com candidatos ao Senado do RS: Manuela d’Ávila apresenta suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Senado do RS: Manuela d’Ávila apresenta suas propostas

REPRODUÇÃO/JC
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Na sexta entrevista da série com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as propostas de Manuela d’Ávila (PSOL). Ela defende que o RS volte a ser protagonista nos grandes debates nacionais, como a emergência climática, o combate aos feminicídios e a proibição de propagandas de bets, entre outros. 

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