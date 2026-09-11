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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 13:22

JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

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Tensões no STF, alta do petróleo e novidades na investigação do Caso Master.

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