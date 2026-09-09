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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 22:11

Série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo RS: Paulo Pimenta apresenta suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo RS: Paulo Pimenta apresenta suas propostas

Reprodução/JC
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O deputado federal Paulo Pimenta (PT) é o quinto sabatinado na série de entrevistas do Jornal do Comércio com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul nas Eleições 2026. Entre os tópicos abordados por ele, estão a renegociação da dívida do Estado com a União, investimentos em logística, a industrialização de grãos e o fortalecimento do Polo Petroquímico de Triunfo.

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