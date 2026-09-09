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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 19:28

Escritório de advocacia lança Cartilha de Diversidade

Escritório de advocacia lança Cartilha de Diversidade

Reprodução/JC
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JC
JC
Com foco em igualdade de gênero e saúde mental, o RMM Advogados destaca-se no cenário gaúcho por iniciativas como o Squad da Diversidade e o programa RMM Mulher. A cartilha reúne termos corretos, expressões que devem ser evitadas, alternativas adequadas e a legislação envolvendo minorias.

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