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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:13

Santa Maria ainda convive com marcas da Boate Kiss após 13 anos

Santa Maria ainda convive com marcas da Boate Kiss após 13 anos

Youtube/JC
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JC
JC
Treze anos depois da tragédia da Boate Kiss, uma casa noturna nas mesmas condições daquela madrugada encontraria hoje uma série de barreiras para funcionar no Rio Grande do Sul. O incêndio que matou 242 pessoas e feriu outras 636, em 27 de janeiro de 2013, desencadeou uma profunda revisão das normas de prevenção contra incêndios, com novas exigências para revestimentos, saídas de emergência, controle de lotação e sistemas de proteção. O tempo, porém, trouxe um novo desafio: evitar que o distanciamento da tragédia também afrouxe a preocupação com a segurança.

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