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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 11:05

JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana, com Mauro Belo Schneider

JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana, com Mauro Belo Schneider

YouTube/Reprodução/JC
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A 49ª Expointer chega ao segundo fim de semana com mais de meio milhão de visitantes. Hoje, a dois dias do fim, ocorreu a abertura oficial, com o desfile dos campeões.

Três presidenciáveis visitaram a Expointer nesta semana, Romeu Zema, Augusto Cury e Flávio Bolsonaro. Amanhã será a vez de Ronaldo Caiado.

Entre as notícias fora dos portões do parque, está o vazamento de mensagens entre figuras conhecidas em Brasília e Daniel Vorcaro, do Banco Master. Foram citados Alexandre de Moraes, Nikolas Ferreira e André Mendonça.

Nesta semana, a União Europeia interrompeu a compra de carne bovina do Brasil por questões sanitárias.

O PIB do Brasil desacelerou: registrou avanço de 0,5% no segundo trimestre.

O Congresso aprovou a Medida Provisória que acaba com a Taxa das Blusinhas aplicada sobre compras internacionais de até US$ 50.

E a comissão no Senado aprovou a PEC que acaba com a escala 6x1. Agora irá à sessão plenária.

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