Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:19

Doce de leite se reinventa na Expointer com sabores inovadores

Doce de leite se reinventa na Expointer com sabores inovadores

Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC

Variedade é a palavra de ordem no Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer. Um dos destaques do espaço é a variedade de opções de doces de leite. Além do tradicional, os visitantes pode experimentar sabores como nozes, maracujá e até café. A inovação gastronômica está conquistando o público e buscando agradar a diferentes paladares.

Notícias relacionadas