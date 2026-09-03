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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 14:35

Como Gramado projeta construir uma 'nova cidade'

Turismo planejado: como Gramado projeta construir uma 'nova cidade'

Carol Zatt/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
Gramado, na Serra Gaúcha, está se preparando para um novo ciclo de desenvolvimento com a construção de uma 'nova cidade' no bairro Mato Queimado. O projeto visa aliviar a saturação do centro e está alinhado com a chegada do aeroporto de Vila Oliva. Segundo Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, a cidade já é um fenômeno turístico e busca se preparar para o futuro. O prefeito Nestor Tissot destaca o planejamento urbano e a criação de um bairro planejado, respeitando o novo Plano Diretor. Confira no vídeo de Carol Zatt, especial para o Cidades.

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