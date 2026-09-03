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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 14:35

Produção de lã passa por valorização e anima criadores da Metade Sul na Expointer

Criadores da Metade Sul do RS retomam protagonismo da lã na Expointer

Lívia Araújo/Cidades
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Jornal Cidades
Criadores de ovinos da Campanha, Fronteira Oeste e região Sul do RS apostam na retomada do protagonismo da lã durante a Expointer. A valorização da lã se deve à demanda por fibras naturais e programas de certificação técnica que melhoram a formação de preço. A raça Ideal, por exemplo, é consolidada como de duplo propósito, produzindo lã fina e carne. O mercado uruguaio é o principal destino de exportação da lã gaúcha. Confira na matéria de Lívia Araújo para o Cidades.

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