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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:30

Por que as pessoas preferem a Trensurb para ir à Expointer?

Minuto Varejo - vídeo - expointer vai de trensurb - youtube

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
"Mais tranquilo, mais seguro e mais barato", lista a aposentada Louize Lyra, que mora em Porto Alegre e já elegeu há tempos o melhor meio de transporte para a Expointer: Trensurb, o trem metropolitano.

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