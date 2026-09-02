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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 20:33

Curiosidades da Expointer: Por que alguns animais ficam mastigando?

Curiosidades da Expointer: Por que alguns animais ficam mastigando?

Reprodução/JC
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O Jornal do Comércio perguntou para um especialista na Expointer a razão de alguns animais ficarem sempre mastigando. A resposta você confere neste vídeo.

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