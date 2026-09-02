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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:17

Flávio Bolsonaro marca presença na Expointer

Flávio Bolsonaro marca presença na Expointer

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O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, cumpriu agenda nesta quarta-feira (2) na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O presidenciável esteve acompanhado dos candidatos gaúchos do seu partido.

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