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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 11:53

Conheça o salão de beleza para vacas na Expointer, onde animais são preparados para os julgamentos

Salão de beleza para vacas: o local onde animais são preparados para julgamento na Expointer

YouTube/Reprodução/JC
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Fica no Pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, um verdadeiro salão de beleza para vacas. Com secadores, tosquiadores e fixadores, é ali que os animais são preparados para os julgamentos da Expointer. O espaço chama a atenção pela quantidade de lâmpadas, parece um camarim. Tudo para que os pelos fiquem milimetricamente cortados.

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