Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 21:14

Candidato a presidente, Augusto Cury cumpre agenda na Expointer

Candidato a presidente, Augusto Cury cumpre agenda na Expointer

Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC
Em visita à Expointer, Augusto Cury aposta na pacificação como estratégia política, ganhando o apoio de lideranças locais. Propostas como o uso de drones na segurança pública e a telemedicina geraram discussões acaloradas.

Notícias relacionadas