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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 21:03

Evento celebra 30 anos do Prêmio O Futuro da Terra

Evento celebra 30 anos do Prêmio O Futuro da Terra

Reprodução/JC
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Há 30 anos, O Futuro da Terra reconhece a ciência e a inovação no agronegócio gaúcho. Em meio a desafios como mudanças climáticas, o prêmio destaca avanços que transformam o campo no Rio Grande do Sul. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta segunda-feira (31), na Expointer.

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