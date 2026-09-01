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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 09:37

Raças sintéticas vivem momento de expansão entre os criadores do Rio Grande do Sul

Raças sintéticas ganham força no RS de olho em novos mercados

YouTube/Reprodução/JC
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Depois de décadas presentes na pecuária gaúcha, as raças sintéticas vivem um novo momento de expansão entre os criadores do Rio Grande do Sul. De olho no mercado do Brasil Central, produtores ampliaram os investimentos em cruzamentos que combinam características de raças britânicas com a rusticidade e a adaptação dos zebuínos.

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